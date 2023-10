“Bidone, otaria spiaggiata, palla da discoteca”: Rossella Erra legge in tv gli insulti che riceve

Rossella Erra ieri pomeriggio è tornata da Caterina Balivo ospite a La Volta Buona. Durante la trasmissione si è ritagliata uno spazio personale per leggere in diretta tv tutti gli insulti che riceve quotidianamente sui social.

“Potresti saltare qualche pasto non ti farà sicuramente male. Ma quanto pesi? Sei un bidone. Sei un’oca. Un’otaria spiaggiata. Una come te ignorante e eccessiva in tutto non è un bell’esempio in televisione. Vergognati e dimagrisci che ti fa bene alla salute. Sei vestita come una palla da discoteca. Sempre tendoni da circo per vestirla. Le tirerei tante piete quante paillettes ha sulla giacca”.