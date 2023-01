Biden, lettera aperta contro le Big Tech: serve una legge bipartisan

Il Presidente degli USA Joe Biden ha firmato un editoriale sul Wall Street Journal invitando Repubblicani e Democratici a unirsi contro le Big Tech. Il primo punto che preoccupa Biden è “come le aziende raccolgono, condividono e immagazzinano i dati personali degli utenti”. Inoltre, Biden si dice preoccupato da come le Big Tech polarizzino ed estremizzino le opinioni nel paese, oltre a limitare l’economia nazionale. Il Presidente sostiene che ora più che mai è necessaria una legge bipartisan che metta un freno allo strapotere delle aziende tecnologiche: una delle soluzioni proposte è quella di creare una regolamentazione federale che stabilisca in che modo i dati vengono immagazzinati, in modo da garantire il livello massimo di privacy per i cittadini e non esporli a pericoli. Un altro problema è quello della concorrenza sleale. “Quando le piattaforme tech diventano troppo grandi, molte trovano il modo di promuovere i propri prodotti escludendo quelli della concorrenza, o fanno spendere ai competitor una fortuna per apparire sulle proprie piattaforme”, scrive Biden. “La prossima generazione di grandi aziende americane deve poter prosperare senza le incombenze e le limitazioni poste da chi è più potente”.