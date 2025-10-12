Biden in terapia per cancro alla prostata, aggiornamenti sulla salute

L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta attualmente ricevendo una terapia radioterapica come parte del suo trattamento per il cancro alla prostata, secondo quanto dichiarato dal suo portavoce. Biden, in fase di trattamento ormonale, ha iniziato la radioterapia, che dovrebbe durare cinque settimane.

La diagnosi di Biden ha rivelato una forma più aggressiva di cancro, con metastasi alle ossa. Questa scoperta è avvenuta dopo che il politico ha segnalato sintomi urinari, portando i medici a individuare un piccolo nodulo sulla prostata. Già in maggio, il suo ufficio aveva comunicato che il cancro presentava un punteggio di Gleason di 9, classificato come “alto grado”, con possibilità di rapida diffusione delle cellule tumorali.

Una fonte vicina a Biden ha riferito che l’ex presidente sta rispondendo bene ai trattamenti, iniziati alcune settimane fa a Philadelphia. Biden ha lasciato il suo incarico come il presidente più anziano della storia, affrontando domande sulla sua salute durante il suo mandato, che lo hanno portato a rinunciare alla corsa per la rielezione.

In precedenza, la sua ex vice presidente, Kamala Harris, ha corso al suo posto come candidata democratica, perdendo contro l’attuale presidente Donald Trump. Biden ha sempre sostenuto la ricerca sul cancro e, insieme a sua moglie Jill, ha rilanciato l’iniziativa “cancer moonshot”, mirando a prevenire oltre quattro milioni di morti per cancro entro il 2047.

Biden ha perso il suo primogenito, Beau, a causa di un cancro al cervello e ha ricevuto trattamenti per cancro alla pelle in anni recenti. Negli ultimi mesi, ha limitato la sua presenza pubblica, concedendo una recente intervista alla BBC, dove ha dichiarato che ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2024 è stata una decisione difficile. Secondo l’American Cancer Society, il cancro alla prostata è il secondo più comune tra gli uomini, colpendo 13 su 100 nel corso della vita. L’età risulta essere il fattore di rischio principale.