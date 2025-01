Biden annulla viaggio in Italia e parla con Meloni, telefonata tra i leader

La premier italiana Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a seguito dell’annullamento del suo viaggio in Italia, causato dagli incendi devastanti in California, che hanno provocato 11 morti e danni stimati in 150 miliardi di dollari.

Nel corso della conversazione, Meloni ha espresso la sua solidarietà personale e quella del Governo italiano per le gravi conseguenze degli incendi. Palazzo Chigi ha comunicato che la premier ha voluto ringraziare Biden per l’eccellente collaborazione tra Italia e Stati Uniti, sottolineando l’importanza delle relazioni bilaterali, soprattutto in merito a questioni di politica internazionale. Nella stessa cornice, sono stati richiamati i successi ottenuti durante la presidenza italiana del G7.

Biden ha menzionato in particolare l’importanza dell’accordo per 50 miliardi di dollari in prestiti all’Ucraina, provenienti dai profitti derivanti dai beni sovrani russi congelati. Questo gesto è visto come un esempio fondamentale di cooperazione tra i due paesi, evidenziando l’impegno condiviso per la stabilità e la pace internazionale.

In merito all’annullamento del viaggio, Biden ha espresso il suo dispiacere. Ha dichiarato di ritenere essenziale rimanere negli Stati Uniti, data l’emergenza incendi in California, e ha affermato che Meloni comprende perfettamente la situazione. La valutazione di Biden sull’importanza di restare nel paese per affrontare l’emergenza è un segnale della priorità che la crisi attuale ha per l’amministrazione statunitense.

Il colloquio ha quindi messo in luce il forte legame tra Italia e Stati Uniti, sottolineando la necessità di un dialogo continuo anche in momenti di crisi, per affrontare congiuntamente le sfide globali. Le comunicazioni tra i due leader evidenziano un intento comune di supporto reciproco e collaborazione nella gestione delle emergenze e nella pianificazione di interventi su scala internazionale.

In conclusione, la chiamata telefonica tra Meloni e Biden è stata un importante momento di confronto e sostegno in un periodo critico, non solo per la California ma anche per le relazioni internazionali, confermando la solidità dell’alleanza tra i due paesi.