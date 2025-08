Bicistaffetta 2025: pedala sulla Francigena per un futuro green

L’Italia si prepara a offrire un’esperienza unica nel mondo del cicloturismo, grazie alla Bicistaffetta Fiab 2025. Questo evento, organizzato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, si svolgerà dal 27 settembre al 5 ottobre lungo un suggestivo itinerario che copre 460 km dalla città di Como a Lucca, seguendo la storica Via Romea Francigena.

La manifestazione non rappresenterà semplicemente un’opportunità per pedalare, bensì un momento di riflessione sulla mobilità sostenibile e un modo per valorizzare il patrimonio culturale italiano. In questa XXI edizione, i partecipanti saranno anche coinvolti in dialoghi con le amministrazioni e le comunità locali, mediante cinque convegni tematici, ciascuno focalizzato su aspetti cruciali della mobilità attiva. Le tappe attraverseranno Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, contribuendo all’aggiornamento ufficiale della EuroVelo 5, una rete ciclabile fondamentale in Europa.

Il calendario dei convegni prevede, tra gli altri, un incontro a Como sul ruolo di EuroVelo 5, seguito da una discussione a Pavia riguardante il potenziale economico della Francigena. Altre tappe includono Aulla e Sarzana, approfondendo temi come il recupero delle infrastrutture e le ciclovie liguri. L’ultimo appuntamento si terrà a Camaiore, con un focus sulle politiche urbane.

La scelta della Via Romea Francigena, un cammino che univa Canterbury a Roma, è significativa per il suo richiamo storico e culturale. Il percorso offre l’occasione di esplorare borghi, chiese romaniche e paesaggi mozzafiato. La Bicistaffetta si allinea con il percorso verso la Conferenza Internazionale Velo-city 2026 a Rimini, posizionando l’Italia come un protagonista nel panorama della mobilità ciclabile europea.