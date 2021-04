Allarme rosso per i ciclisti: ogni due giorni una vittima. Mai così tanti nella storia della mobilità in Italia, un triste record che porta il 2021 in vetta agli anni per mortalità invernale per chi viaggia sulle due ruote. Una strage vera. E quando la mobilità ripartirà sarà ancora peggio.

La denuncia arriva dell’ ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale – che con il suo ”Osservatorio Ciclisti” relativi ai primi tre mesi del 2021 traccia un quadro fosco: complessivamente nel primo trimestre sono ben 44 i ciclisti deceduti, rispetto ai 37 del 2019 (in totale in quell’anno ci furono 253 morti tra gli utenti delle due ruote) e ai 33 del 2018 (totale dell’anno 219), mancano però i dati del 2020 al momento non ancora comunicati da parte di ACI-Istat.

Nello specifico, secondo i dati 2021, ci sono stati 13 decessi nel mese di marzo, dopo i 17 del mese di febbraio e i 14 avvenuti nel mese di gennaio, e si tratta del primo trimestre dell’anno contraddistinto da molti provvedimenti governativi di limitazione alla circolazione per la pandemia da “Covid-19”… “L’emergenza “coronavirus” e l’introduzione delle limitazioni alla mobilità – spiega infatti Giordano Biserni, presidente dell’Asaps – non hanno avuto particolare effetti sui ciclisti, e anche per questa utenza debole permangono gravissimi comportamenti come quello della pirateria stradale. Da inizio anno sono ben 6 gli episodi con fuga degli autori del sinistro e con le vittime lasciate sul posto, ogni sette sinistri mortali con il coinvolgimento di ciclisti, l’autore fugge almeno in un caso”.

Va ricordato che questi dati sono sono una specie di anteprima che grazie al lavoro dell’ASAPS costituiscono già una base di lavoro importante, in attesa che arrivino poi i dati ufficiali ACI-Istat che terranno conto anche dei decessi avvenuti entro trenta giorni dall’incidente. La situazione reale quindi è bene peggiore perché – tanto per fare un esempio – nel solo mese di marzo sono ben 35 i ciclisti ricoverati in codice rosso in prognosi riservata registrati a marzo in Italia, presso gli ospedali di zona, in aumento rispetto ai 29 del mese precedente, in un momento storico in cui le terapie intensive sono già sotto pressione per il “Covid-19”.

Ma come si è arrivati a tanto? Lo abbiamo chiesto a Roberto Sgalla (prefetto della Repubblica e già Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato) che oggi presiede la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza della Federazione Ciclistica Italiana: “Purtroppo – ci ha spiegato – un numero così alto di decessi nei primi tre mesi di ciclisti trova una sua spiegazione anche nello sviluppo della mobilità dolce: non dimentichiamo che in estate i negozi di bici hanno venduto tutto anche grazie agli incentivi.

Ma se vogliamo puntare ad una vera mobilità dolce (vedasi le scelte di Parigi) e non creare timori e paure nei ciclisti con il rischio che ritornino all’uso dell’auto privata, dobbiamo creare le condizioni perché gli utenti si rispettino. E fare in modo che i conducenti delle auto la smettano di distrarsi alla guida, che le infrastrutture ciclabili specialmente quelle urbane siano ben costruite e non spezzoni che non si sa dove nascono e dove finiscono con parcheggi e segnaletica congrua”.

“Infine – conclude Sgalla – è giunto il momento di rendere obbligatorio il casco”.

Lo studio dell’Asaps però è molto approfondito: analizzando le regioni dove sono avvenuti gli incidenti mortali nel primo trimestre dell’anno, osserviamo che in Emilia Romagna sono avvenuti ben 11 sinistri mortali, regione in cui la bicicletta ha il più ampio utilizzo tra la popolazione negli spostamenti quotidiani (il 25% del totale dei decessi), seguita dalla Lombardia con 6 decessi, dal Piemonte con 5, Puglia 4, Campania, Lazio, Abruzzo e Sicilia con 3 morti.

I veicoli investitori di ciclisti nel primo trimestre si distinguono in 29 autovetture, 9 autocarr1 ed un motociclo, in 5 casi ci sono state fuoriuscite autonome. Sui 44 ciclisti morti tra gennaio e marzo 2021 gli ultra60enni sono stati 21, quasi il 50%, per confermare che le persone più anziane sono quelle più a rischio anche sulle due ruote come per i pedoni. Due i minorenni deceduti, il più piccolo aveva solo 14 anni. Un terzo minorenne è morto il 2 aprile scorso, per aprire la triste conta del secondo trimestre dell’anno.

“Un ciclista morto ogni due giorni, con le restrizioni alla mobilità è un dato molto preoccupante – conclude poi Biserni – perché un aumento del 19% rispetto al 2019, ultimo anno di vera libertà di movimento, deve far scattare un campanello d’allarme a livello generale. Il nuovo Osservatorio Ciclisti, fortemente voluto ASAPS per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulla sicurezza di una categoria inserita tra gli utenti più deboli della strada, è una cartina di tornasole che fornisce immediatamente l’andamento dei decessi sul territorio nazionale.

“Cosa accadrà nei mesi estivi, – afferma ancora Biserni – quando (si spera) saremo più liberi di circolare, quando torneremo a vivere momenti di spensieratezza, se oggi nei mesi più freddi piangiamo già 44 morti tra i ciclisti? Le norme che dovrebbero tutelare maggiormente i ciclisti ci sono, ma, forse, è proprio la cultura di ogni utente della strada (automobilista e ciclista) che deve cambiare prima che si sia troppo tardi. Quanti incidenti ed investimenti di ciclisti sono causa ad esempio della distrazione da cellulare alla guida? Come sempre serve anche una maggiore presenza di divise sulla strada, ogni giorno”.