Bicicletta Elettrica Pieghevole 16” per Adulti con Batteria Li-Ion 7,8Ah/36V, Autonomia 35-70 km senza Acceleratore

Le biciclette elettriche della serie HITWAY sono state ben accolte dai consumatori dal loro lancio nel giugno 2020. Negli ultimi due anni, abbiamo anche ascoltato estensivamente le opinioni dei consumatori, ottimizzato e migliorato continuamente i nostri prodotti e offrire ai clienti le massime prestazioni in termini di costi e la migliore esperienza utente.

Motore potente, super lunga distanza – motore da 250 W 36 V – velocità massima fino a 25 km/h e pendenza massima di 25 gradi. La batteria al litio rimovibile da 7,8 Ah/36 V consente alla durata della batteria della bicicletta di raggiungere un massimo di 35-70 chilometri in diverse modalità.

Qualità premium e design facile da piegare – (dimensioni piegate: 77x43x70 cm) – Dimensioni normali: 147×110 cm. Corpo in lega di alluminio-magnesio, ad alta resistenza, leggero e facile da trasportare. (Peso netto della bici: 22,31 kg). Il carico utile massimo è di 120 kg. Pneumatico integrato in lega di alluminio da 16 pollici. Assorbimento degli urti della forcella anteriore e assorbimento degli urti medio, rendendo la guida più confortevole e stabile.

2 modalità di lavoro e altezza regolabile: puoi scegliere la modalità pedale classica e la modalità pedalata assistita. Regolazione della velocità a tre velocità e display smart meter. Altezze regolabili della sella e del manubrio per diverse altezze delle persone per trovare la posizione perfetta per una guida confortevole. Adatto a ragazzi e adulti.

Garanzia di guida sicura: i freni a disco anteriori e posteriori per bici HITWAY BK2 E offrono maggiore protezione durante la guida. I fari e il clacson a LED di sicurezza ti tengono più al sicuro. Specialmente di notte. Perché auto e pedoni lo vedranno e lo sentiranno. Il display mostra una varietà di informazioni in modo che tu sia completamente preparato e sicuro per il tuo viaggio.

Gli aggiornamenti del prodotto possono comportare diversi pacchetti di accessori e funzionalità per bici. Si prega di leggere attentamente la descrizione del prodotto prima di ordinare, non si accettano resi dovuti a ordini errati. Se necessario, ti preghiamo di contattarci in tempo per chiedere aiuto.