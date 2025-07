Bici e nature: come il cicloturismo rilancia le economie locali

Il turismo ciclistico sta guadagnando sempre più attenzione come strumento di sviluppo economico, in particolare in aree meno centrali ma con grande potenziale. Recentemente, IMBA Italia ha organizzato il quinto Gathering per celebrare il suo decennale in una storica location: il castello di San Secondo di Pinerolo, nei pressi di Torino.

L’obiettivo dell’evento è promuovere collaborazioni tra enti turistici, attività locali e associazioni di mountain bike, contribuendo a valorizzare i territori attraverso un turismo sostenibile e inclusivo. Quest’anno, il Gathering ha visto la partecipazione di esperti e professionisti del settore, con interventi di relatori di spicco in ambito cicloturismo e promozione territoriale.

Tra i nomi presenti, ci sono Paolo Pinzuti, CEO di BikeItalia e Bikenomist, Rocco Filidoro, presidente di MSP Ciclismo e co-organizzatore del Tuscany Trail, e Alberto Surico, referente per Turismo Torino in Alta Val Chisone e Val Susa. Questi interventi mirano a discutere strategie e soluzioni concrete per integrare il turismo ciclistico nelle politiche locali, rafforzando il tessuto economico delle comunità.

Edoardo Melchiori e Luca Bortolotti, rispettivamente presidente e vice-presidente di IMBA Italia, modereranno le discussioni, garantendo un confronto ricco e produttivo. L’evento rappresenta quindi un’importante occasione per incentivare la sinergia tra diverse realtà interessate al mondo della bicicletta e alla crescita sostenibile del settore turistico.