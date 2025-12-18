11.7 C
Bici da corsa Factor ONE in Italia

Da stranotizie
All’open house di Beltrami TSA, una delle novità che ha attirato più attenzione è stata la Factor ONE. Questa bici segna un ritorno alle origini del marchio reinterpretato in chiave attuale. La ONE riprende un nome e un concetto già presenti nella storia iniziale di Factor, proponendosi come la più aerodinamica della gamma, con l’obiettivo aggiuntivo di contenere il peso nonostante le forme e i volumi che colpiscono subito l’occhio.

Nel progetto della ONE, il reparto progettazione di Factor ha fatto scelte radicali di geometria, adottando soluzioni che arrivano dal mondo della cronometro e una visione dell’aerodinamica che non si concentra solo sulla riduzione delle superfici, ma anche sul controllo dei flussi e sulla stabilità alle alte velocità. Questi aspetti spiegano perché la ONE sta già facendo discutere, a partire dal design della forcella.

Secondo Salvatore Micelli, la filosofia che ha guidato lo sviluppo della ONE è stata quella di spostare in avanti alcuni equilibri tradizionali della bici da strada moderna, senza rinunciare alla pedalabilità e alla versatilità d’uso. È stato anche discusso come la bici sarà proposta sul mercato e quali opzioni di allestimento saranno previste.

