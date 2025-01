Bici ai Murazzi: Mauro Glorioso e Sara Cherici rivelano segreti a Le Iene

Sara Cherici è stata condannata a 16 anni per concorso in tentato omicidio dopo un incidente avvenuto a Torino, dove Mauro Glorioso è stato colpito da una bici lanciata dai suoi amici dai Murazzi, rimanendo tetraplegico. In un’intervista a “Le Iene”, Sara ha descritto la serata in cui è avvenuto l’incidente. Dopo una serata in piazza Vittorio Veneto, il gruppo composto da Victor Ulinici, due ragazzi e due ragazze, tra cui Sara, si è diretto verso il lungo Po. Durante il tragitto, i tre ragazzi hanno sollevato una bici e l’hanno lanciata verso i locali. Sara ha dichiarato di essere rimasta immobile e di aver provato indignazione verso il gesto.

Dopo l’episodio, mentre il gruppo fuggiva, Sara ha insultato i compagni per l’azione avventata. Tornata a casa, non è riuscita a dormire e il giorno dopo ha cercato le notizie dell’accaduto su Google. La lettura degli articoli le ha provocato una crisi di panico; ha condiviso con il fidanzato e l’amica la paura di essere scoperti. Nei giorni successivi, Sara è rimasta in silenzio, confinata nella sua stanza. Dopo aver tentato invano di convincere i ragazzi a costituirsi, ha rivelato alla sorella che Victor era coinvolto. La confessione ha invece causato un malore alla madre.

Sara ha chiesto alla famiglia di non denunciarla per proteggere Victor e se stessa da eventuali ripercussioni sociali. Tuttavia, il 8 febbraio è stata arrestata. Dopo un periodo in carcere, è tornata a casa in regime di arresti domiciliari, condizione che ha attirato critiche dai suoi amici. Dopo la sentenza, Sara è svenuta.

In una successiva intervista, Sara ha espresso scuse alla famiglia Glorioso, ma il padre Giuseppe ha respinto le sue parole, accusandola di mancanza di vero pentimento. Ha osservato che Sara non ha fatto nulla per fermare il gesto o per chiamare i soccorsi, dichiarando che le sue scuse sembrano poco sincere.