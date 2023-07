Biccy è Barbie: rosa, pop e commerciale

Rosa, pop, commerciale, friendly, riconoscibile: Biccy è Barbie e Barbie è un po’ Biccy (anzi, b!tchy, diciamolo).

Quando B!tchyF è passato a essere Biccy per motivi commerciali e per cercare di essere ancora più inclusivo e riconoscibile, ho deciso di rendere omaggio a quello che è per eccellenza il gioco commerciale più famoso al mondo e che rispecchia a pieno lo spirito di questo sito: Barbie.

Biccy compie 13 anni, Happy BiccyDay! https://t.co/1hnO16X0Pq — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 2, 2022

Biccy è come se Barbie e Britney facessero un figlio.

Barbie è bella, bionda, plastificata, superficiale, ma anche femminista, di successo, inclusiva e un’alleata della comunità LGBT+ perché, come dichiarato da Margot Robbie, le bambole non hanno gli organi riproduttivi e quindi non hanno un orientamento ben definito.

Quando le prime locandine del film di Barbie sono trapelate online moltissimi hanno associato quel logo a quello di questo sito. Come scritto poco sopra, infatti, il mio è un chiaro omaggio al celebre logo anni ’80 della Mattel. Alla “B” di Biccy, però, essendo questo blog più pungente e irriverente della Barbie originale, sono spuntate le corna e la coda del diavoletto, oltre ad avere un’altra tonalità di rosa e i tratti più incisivi.

Il primo logo di Barbie (dal 1959 al 1974) è stato questo:



Il secondo logo di Barbie (dal 1975 al 1991) è stato questo:



Il terzo logo di Barbie (dal 1992 al 1999) è stato questo:

Dal 2000 al 2009 ne ha poi cambiati altri tre fino a quello attuale, in vigore dal 2009, che è identico al primo ma con un’altra tonalità di rosa, eccolo: