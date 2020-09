Biccy.it esiste da metà luglio (prima, come ben ricorderete, si chiamava BitchyF.it) e nonostante il mio timore per il cambio nome (arrivato in contemporanea ad un rivoluzionario cambio grafico), l’esperimento è riuscito ed è piaciuto. Addirittura più del previsto.

Da sempre il mese d’agosto è quello più difficile per chi come me parla di musica pop, gossip becero e programmi televisivi trash, perché ad eccezione di qualche sporadico scoop, degli MTV VMA e di Temptation Island non c’è molto di cui parlare. Motivo per cui le visualizzazioni generalmente sono sempre calate per poi risalire puntuali come un orologio svizzero verso la metà del mese successivo, con l’arrivo della corazzata Potëmkin del trash.

Quest’anno per me agosto era sulla carta un mese particolarmente difficile e non solo per i motivi sopra elencati, ma anche per il cambio nome del blog che ha portato ad una re-indicizzazione di migliaia di articoli su Google che hanno così perso il loro potere, passando da trovarsi su Google News a pagina 800 dietro siti di quarta categoria. Non solo: Biccy.it è agli occhi di Google un blog ex novo, motivo per cui le prime settimane i miei articoli erano praticamente introvabili online e le visite mi arrivavano solo dai fedelissimi e dai miei followers di Instagram e Facebook.

Per questo motivo – lo ammetto – mi aspettavo ad agosto delle visite imbarazzanti e invece, fra le grandji djive del compleanno di Bambola Star, il presunto amore lesbo fra Paola Turci e Francesca Pascale ed i vari rumors sull’ipotetico cast del Grande Fratello Vip, ho fatto in trentun giorni 8 milioni di visualizzazioni. Lo scorso anno, nello stesso periodo, avevo superato di poco i 5 milioni e mezzo, cifre rimaste più o meno invariate nel 2018 ed anche nel 2017.

Insomma, se questo è l’inizio non vedo l’ora di portare Biccy.it lassù sulla curva nera del 22% senza i fratelli Rodriguez (ai picchi di aprile, quando il blog ha superato i 13 milioni in un solo mese).