Biccy oggi compie 12 anni. Un ragazzino in seconda media, praticamente. Le prime cotte, i primi segreti, le prime uscite da solo…

Era il 2 dicembre di oltre un decennio fa, infatti, quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog ironico, pungente ed altamente personale. E lo è ancora. In questi 12 anni il sito è cambiato e maturato, se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio .it, da un biennio ha cambiato nome da BitchyF a Biccy. Cambiata la forma, ma non la sostanza.

Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, Barbara d’Urso conduceva Mattino Cinque e gli omofobi avevano fatto di Luca era Gay di Povia il loro inno. A distanza di oltre un decennio e purtroppo per la seconda volta in piena pandemia, Biccy festeggia timidamente il suo dodicesimo compleanno.

Biccy, un po’ di numeri del dodicesimo anno

Ora, come da tradizione, vi dò un po’ di numeri, dato che so che vi piacciono tanto!

Biccy negli ultimi 12 mesi ha fatto circa 180 milioni di visualizzazioni (l’anno scorso sono stati 150 di milioni), regalando al sito una crescita inaspettata ma gratificante. Questo ovviamente grazie ai moltissimi articoli che quotidianamente vengono pubblicati. Nel mese di maggio sono stati messi online addirittura 599 articoli, un record personale! A portare avanti questa splendida realtà siamo solo due: non c’è nessuna redazione dietro, io non sono Miranda Priestly e purtroppo non ho nessuna Andy.



Fra gli argomenti che hanno destato più interesse c’è senza dubbio (nella prima parte dell’anno) l’antagonismo fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci e le loro rispettive relazioni con Pierpaolo Pretelli (Prelemi, Gregorelli, parlo di voi..). Da non sottovalutare anche il ciclone Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò che, citando Tommaso Zorzi, “è entrata che studiava teologia ed è uscita alcolista e lesbica” e la rivelazione dei Maneskin fra Sanremo ed Eurovision. Ampio interesse ha attirato anche la nuova versione di Amici con le casette riempite di telecamere già dal primo giorno e l’amore fra Sangiovanni e Giulia Stabile.

In estate grande attenzione sulla rivoluzione Mediaset (fra chiusure e addii) e sulle molteplici medaglie d’oro vinte dall’Italia alle Olimpiadi. Ora ovviamente gran parte del vostro interesse verte sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e su Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, mai stato pop come quest’anno.

La geografia di Biccy

Grazie a Google Analytics sono in grado anche di dirvi a grandi linee com’è composto il pubblico di Biccy. Il 60% è femminile, il 40% è maschile e la fascia d’età che maggiormente legge è quella che va dai 25 ai 35 anni, seguita subito dopo da quella che oscilla dai 35 ai 45 anni. Insomma, state crescendo insieme a me e questo è bellissimo.

Ovviamente il 95% delle visualizzazioni provengono da suolo italiano e l’1% dalla Svizzera, ma ci sono anche moltissime comunità di italiani all’estero che non perdono neanche una notizia. Primi su tutti quelli che abitano in Germania, seguiti da Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia.

Restando in Italia, invece, le città che maggiormente bazzicano queste pagine sono Milano, seguita da Roma e Napoli. Fuori dal podio, in ordine: Torino, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Palermo e con grande sorpresa Prato, la mia città. Due province siciliane in Top10!

Alcuni mi seguono dal 2009, altri mi hanno scoperto con il nuovo nome. Poco importa, siete sempre i benvenuti.

Tanti auguri, Biccy.

Vi voglio davvero bene, Fabiano.