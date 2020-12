Biccy oggi compie 11 anni. Un ragazzino in prima media, praticamente.

Era il 2 dicembre di oltre un decennio fa, infatti, quando sulla piattaforma gratuita blogger pubblicai il primo articolo di quello che volevo fosse un blog ironico, pungente ed altamente personale. E lo è ancora.

In questi 11 anni il sito è cambiato e maturato, se nel 2012 è passato dalla piattaforma gratuita blogger al dominio puntoit, quest’anno ha cambiato nome da BitchyF al più simpatico e colloquiale Biccy. Cambia la forma, ma non la sostanza.

Quando il blog ha debuttato online in radio Lady Gaga suonava con Bad Romance, al Grande Fratello c’erano Maicol Berti e Veronica Ciardi e gli omofobi avevano fatto di Luca era Gay di Povia il loro inno.

A distanza di oltre un decennio ed in piena pandemia mondiale, Biccy festeggia timidamente il suo undicesimo compleanno.



Ma ora vi dò un po’ di numeri, che so che vi piacciono tanto.

Biccy negli ultimi 12 mesi ha fatto circa 150 milioni di visualizzazioni e nelle ultime settimane ha quasi sempre sfiorato (ed a volte superato) il milione di visualizzazioni giornaliere. Dopotutto gli articoli da leggere sono davvero molti, dato che ne vengono pubblicati circa 500 al mese. Ed a scriverli siamo solo in 2, non ho nessuna redazione dietro che mi supporta.

Nella Top10 delle città italiane che maggiormente frequentano queste pagine troviamo al primo posto Milano, seguita da Roma e da Torino. Esce dal podio (dove è sempre rimasta stabile al terzo posto) Napoli, scesa al numero quattro.



Torino ha scippato il podio a Napoli, mentre è salita al quinto posto (era al sesto l’anno scorso) Firenze, mentre Bologna (che l’anno scorso era al quinto posto) è scivolata al sesto. Chiudono la classifica Catania, Bari, Palermo e Brescia.

La fascia d’età più attiva è quella che va dai 35 ai 45 anni, seguita da quella che va dai 25 ai 35 anni. Scendono i millennials, battuti addirittura dagli over 50. Insomma, per restare in ambito LGBT, Biccy è super cliccato dai daddies ma poco bazzicato dai twinks, che sono migrati in massa su BitchyX.it.



Alcuni mi seguono dal 2009, altri mi hanno scoperto con il nuovo nome. Poco importa, siete sempre i benvenuti.

Tanti auguri, Biccy.

Vi voglio davvero bene, Fabiano.