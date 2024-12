Biccy Awards 2024, i vincitori: da Annalisa e Carmen Di Pietro a BigMama e Francesca Fagnani

I Biccy Awards 2024 si sono conclusi con un’esitazione nel mondo dello spettacolo, e ora sono state ufficializzate le vincite. Nella categoria TV, il Miglior Programma è stato vinto da “Belve” di Francesca Fagnani, seguito dal Festival di Sanremo e da “Ballando con le Stelle”. Nella nomination Notizia Più Scioccante, ha trionfato la rottura dei Ferragnez. Carmen Di Pietro ha vinto il premio come Miglior Concorrente per “Tale e Quale Show”, mentre “Baby Reindeer” di Netflix ha conquistato il titolo di Miglior Serie, superando “Qui non è Hollywood” di Disney+. Nella combattuta categoria Flop Dell’Anno, è stato “Il Mercante in Fiera” di Pino Insegno a spuntarla, con “La Talpa” di Diletta Leotta al secondo posto.

Nel settore LGBT+, BigMama è stato riconosciuto come il Volto dell’Anno, mentre Shawn Mendes ha vinto per il Miglior Coming Out. La categoria pop ha visto Annalisa dominare, con la sua canzone “Sinceramente” premiata come Miglior Singolo Pop e lei stessa come Miglior Cantante Pop, segnando il suo secondo anno consecutivo di vittorie. Lady Gaga è stata eletta Miglior Popstar.

Tra i premi speciali, il PREMIO FAGNANI per la miglior belvata è andato a Selvaggia Lucarelli per le sue critiche a Fedez e Chiara Ferragni, mentre il PREMIO SHAKIRA, dedicato alla miglior donna in affari, è stato vinto da Barbara d’Urso per la sua performance a “Ballando con le Stelle”. Il PREMIO AFFARI TUOI per il miglior pacco è andato ad Anthony Ammirati, mentre il PREMIO WOW CHE CALDO è stato assegnato a Stefano De Martino per il suo debutto ad “Affari Tuoi”. La miglior fake news è stata premiata a Barbara d’Urso per la presunta sua apparizione sul Nove, e il PREMIO VALERIA MARINI per il miglior sconosciuto ha scelto Anna Lou Castoldi.

Teo Mammucari ha trionfato con il premio ENTRO SPACCO ESCO CIAO, mentre Selvaggia Lucarelli ha vinto il premio ARIANNA DAVID per i suoi dibattiti con Sonia Bruganelli durante “Ballando con le Stelle”. Nella categoria Miglior Commentatore, la Top10 ha visto diverse personalità emergere, con “Madreeeh” al primo posto.