Biccy Awards 2023, l’andamento delle votazioni

La quattordicesima edizione di Biccy Awards è entrata nel vivo e dopo aver annunciato tutte le nomination – qua per continuare a votare i vostri preferiti – in questo articolo vi faccio un po’ di spoiler in merito all’andamento dei sondaggi che, vi ricordo, sono tutt’ora aperti e lo resteranno fino alla fine dell’anno.

Biccy Awards 2023, ecco le nomination: VOTA! https://t.co/GfnvyX1Vgn — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 22, 2023

Amici, il Festival di Sanremo e Non Sono Una Signora sono al momento i programmi più votati, così come l’addio di Fabio Fazio e Barbara d’Urso e il noce moscata gate ad Amici sono gli argomenti più discussi. In ambito LGBT+ occhi puntati su Drag Race Italia e Priscilla, il già citato Non Sono Una Signora e sulla serie di Rai1, Un Professore. Tanti voti anche per Costantino Della Gherardesca e Vladimir Luxuria.

Nelle categorie musicali – rigorosamente in ordine alfabetico – Annalisa, Elodie e Paola & Chiara sono le più votate della categoria Miglior Cantante; mentre Flowers, Furore e Mon Amour le canzoni più apprezzate. Per quanto riguarda i tour, invece, occhi puntati su Madonna, Elodie e Taylor Swift.

Biccy Awards, i più votati – al momento – nei rispettivi premi

Il Premio Valeria Marini vede ai primi posti (in ordine alfabetico) Maestrelli, Motta e Rotolo; mentre il Premio Mark Caltagirone come miglior fake news vede fra i più votati la bugia di Signorini, l’edizione invernale di Temptation Island e il dramma dietro le quinte di Sanremo fra Madame e Anna Oxa. Per il Premio Shakira occhi puntati su Amoroso, Blasi e d’Urso; mentre per il Premio Fagnani i tre più votati sono al momento Selvaggia Lucarelli, Luis Sal e Blanco. Il Premio Arianna David, invece, è molto combattuto e ci sono vari parimerito a riguardo.

Alvise Rigo, Lina Galore (out of drag) e Luca Vetrone sono i più votati della categoria Wow Che Caldo; Lino Banfi, Jill Cooper e Sara Ricci sono invece i più votati della categoria Entro Spacco Esco Ciao.