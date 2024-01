Biccy Awards 2023, i vincitori: da Annalisa e Luis Sal a Ilary Blasi e Barbara d’Urso

I Biccy Awards 2023 giungono al termine e con oggi si sono chiuse ufficialmente le votazioni. Alcune vittorie sono state schiaccianti, altre un po’ meno, alcune scontate, molte inaspettate. Ma bando alle ciance, scorrete per scoprire chi ha vinto!

MIGLIOR PROGRAMMA 2023

1° Festival di Sanremo (57%)

2° Non Sono Una Signora (17%)

3° Amici (12%)

4° Ballando con le Stelle

5° Grande Fratello Vip

NOTIZIA TV PIU’ SCIOCCANTE DEL 2023

1° Barbara d’Urso non più rinnovata a Mediaset (73%)

2° Fabio Fazio lascia la Rai per Nove (14%)

3° Noce-Moscata-Gate ad Amici (7%)

4° Morgan cacciato da X Factor

5° Myrta Merlino nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

PREMIO MARK CALTAGIRONE (miglior fake news del 2023)

1° “Madame ha tirato un bicchiere ad Anna Oxa nel backstage di Sanremo” (41%)

2° “I pochi vip del Grande Fratello saranno davvero famosissimi” (17%)

3° “Arriva Temptation Island Winter” (16%)

4° “Torna La Talpa”

5° “Selvaggia Lucarelli sarà cacciata da Ballando con le Stelle”

PREMIO VALERIA MARINI (il personaggio più “ma chi?” della TV del 2023)

1° Andrea Maestrelli del Grande Fratello Vip (34%)

2° Claudia Motta de L’Isola dei Famosi (20%)

3° Jasmine Rotolo di Tale e Quale Show (16%)

4° Sara Croce di Ballando con le Stelle

5° Luca Vetrone de L’Isola dei Famosi

PREMIO SHAKIRA (Las Mujeres Ya No Lloran las Mujeres Facturan)

1° Ilary Blasi, documentario Unica (83%)

2° Alessandra Amoroso in gara a Sanremo 2024 (5%)

3° Barbara d’Urso, intervista a La Repubblica (4%)

4° Belen Rodriguez, intervista a Domenica In

5° Chiara Ferragni, The Ferragnez Sanremo Special

PREMIO FAGNANI (la miglior belvata del 2023)

1° Lui Sal, il video “dillo alla mamma dillo all’avvocato” a Fedez (49%)

2° Selvaggia Lucarelli sul Pandoro di Chiara Ferragni (28%)

3° Blanco distrugge la scenografia del Festival di Sanremo e viene fischiato (13%)

4° Barbara d’Urso su Myrta Merlino “le casalinghe di Voghera esistono”

5° Sophie Codegoni contro Alessandro Basciano a Verissimo

PREMIO WOW CHE CALDO (chi è il ragazzo più bello del 2023) 1° Alvise Rigo – Nuovo Olimpo (51%)

2° Lina Galore out of drag – Drag Race Italia (16%)

3° Luca Vetrone – L’Isola dei Famosi (11%)

4° Mirko Brunetti (Grande Fratello)

5° Andrea Maestrelli (Grande Fratello Vip) PREMIO ENTRO SPACCO ESCO CIAO (concorrente durato meno in un reality)

1° Sara Ricci – Grande Fratello (50%)

2° Lino Banfi – Ballando con le Stelle (19%)

3° Jill Cooper – Grande Fratello (12%)

4° Adriana Picasso (Drag Race Italia)

5° SpaceHippiez (Amici) 8.86% PREMIO ARIANNA DAVID (la litigata più trash della TV che ha fatto urlare BASTA MARIA GIOVANNA SONO PIENA!)

1° Chiara Ferragni contro Fedez – Festival di Sanremo (27%)

2° Teo Mammucari contro Antonio Caprarica – Ballando Con Le Stelle (19%)

3° Nathaly Caldonazzo contro Alessandro Cecchi Paone – L’Isola dei Famosi (18%)

4° Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi (Grande Fratello)

5° Cristiano Malgioglio contro Pamela Prati (Tale e Quale Show) MIGLIOR SERIE e/o PROGRAMMA LGBT+

1° Drag Race Italia (33%)

2° Non Sono Una Signora (26%)

3° Un Professore (24%)

4° Compagni di Viaggio

5° Glamorous

MIGLIOR PERSONAGGIO LGBT+ DELLA TV

1° Costantino Della Gherardesca – Pechino Express (28%)

2° Vladimir Luxuria – L’Isola dei Famosi (27%)

3° Priscilla – Drag Race Italia (26%)

4° Vanessa VanCartier – Non Sono Una Signora

5° Fabio Canino – Ballando Con Le Stelle

MIGLIOR CANTANTE POP del 2023

1° Annalisa (33%)

2° Elodie (28%)

3° Paola & Chiara (21%)

4° Marco Mengoni

5° Angelina Mango

MIGLIOR SINGOLO POP del 2023

1° Mon Amour di Annalisa (35%)

2° Furore di Paola & Chiara (30%)

3° Flowers di Miley Cyrus (15%)

4° Due Vite di Marco Mengoni

5° Ci Pensiamo Domani di Angelina Mango

MIGLIOR TOUR del 2023

1° “Elodie Show 2023” di Elodie (38%)

2° “The Celebration Tour” di Madonna (24%)

3° “Renaissance World Tour” di Beyoncé (17%)

4° “The Eras Tour” di Taylor Swift

5° “P!nk Summer Carnival” di Pink

MIGLIOR COMMENTATORE del 2023

1° Personcina (21%)

2° Madreeeh (19%)

3° L’ho fatto per la carriera (13%)

Inibitore P0mpa Protonica

White Mustang

Salem

Harry

Manto

Mario

Sick Sad World

cbreezyitalia

littlefrancy92

Julian Solo

EliRatedR

Ivano Yes