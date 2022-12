Biccy Awards 2022: ecco tutti i vincitori

I Biccy Awards si sono conclusi e anche quest’anno le nomination hanno fatto incetta di voti (per un totale di oltre 250 mila preferenze espresse). Se l’anno scorso i vincitori sono stati annunciati il giorno di Natale, quest’anno ve li rivelo oggi, ultimo giorno dell’anno e con l’occasione vi auguro di chiudere il 2022 e iniziare il 2023 nel migliore dei modi!



Biccy Awards 2022, i vincitori

MIGLIOR ALBUM POP

1) Renaissance di Beyoncé | 29%

2) Harry’s House di Harry Styles | 28%

3) Midnights di Taylor Swift | 16%

4) Club Topperia di Myss Keta | 13%

5) Finally Enough Love di Madonna | 7%

6) Camouflage di Ditonellapiaga | 4%

MIGLIOR SINGOLO POP

1) Bagno A Mezzanotte di Elodie | 27%

2) Ciao Ciao di La Rappresentante di Lista | 24%

3) Brividi di Mahmood e Blanco | 22%

4) Holdy My Hand di Lady Gaga | 12%

5) La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei | 9%

6) Duecentomila Ore di Ana Mena | 4%

MIGLIOR EVENTO POP

1) Ambra torna in classifica con T’Appartengo grazie a X Factor | 44%

2) Eurovision Song Contest a Torino | 22%

3) Lady Gaga torna in classifica con Bloody Mary grazie a Mercoledì | 14%

4) Kate Bush torna in classifica con Running Up That Hill grazie a Stranger Things | 9%

5) Il matrimonio di Britney Spears | 6%

6) Il ritorno di Rihanna | 3%

MIGLIOR PROGRAMMA TV

1) Belve | 42%

2) Drag Race Italia | 32%

3) Amici | 13%

4) Grande Fratello Vip | 7%

5) Tale e Quale Show | 3%

6) Ballando Con Le Stelle | 2%

MIGLIOR CONDUTTORE/CONDUTTRICE

1) Francesca Fagnani | 37%

2) Drusilla Foer | 29%

3) Mara Venier | 13%

4) Barbara d’Urso | 10%

5) Milly Carlucci | 6%

6) Alfonso Signorini | 4%

MIGLIOR SERIE e/o PROGRAMMA LGBT+

1) Drag Race Italia | 55%

2) Heartstopper | 15%

3) Un Professore | 11%

4) Young Royals | 7%

5) Prisma | 6%

6) Love Victor | 5%

MIGLIOR PERSONAGGIO LGBT+ DELLA TV

1) Tommaso Zorzi | 42%

2) Drusilla Foer | 24%

3) Nehellenia | 11%

4) Alex Di Giorgio | 8%

5) Vladimir Luxuria | 7%

6) Cristiano Malgioglio | 6%

PREMIO VALERIA MARINI

1) Dana Saber | 30%

2) Alberto De Pisis | 26%

3) Luciano Punzo | 14%

4) Estefania Bernal | 11%

5) Jovana Djordjevic | 10%

6) Roger Balduino | 7%

PREMIO ARIANNA DAVID

1) Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi | 24%

2) Alfonso Signorini contro Sara Manfuso | 23%

3) Elenoire Ferruzzi contro Luca Salatino | 22%

4) Antonella Elia contro Flavia Vento | 11%

5) Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli | 10%

6) Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis | 7%

PREMIO MARK CALTAGIRONE

1) Le lacrime di Federico Fashion Style | 68%

2) Il ritorno de La Talpa | 8%

3) L’amore fra Arisa e Vito Coppola | 7%

4) Brenda Asnicar al Grande Fratello Vip | 6%

5) Mauro Icardi e Wanda Nara smentiscono il divorzio | 5%

6) L’amore fra Estefania e Roger a L’Isola dei Famosi | 3%

PREMIO CAFFEUCCIO

1) Ilary Blasi davanti il negozio di Rolex | 70%

2) Silvia Toffanin su Pamela Prati | 13%

3) Francesco Monte su Ana Mena | 6%

4) Le diffide di Elettra contro Ginevra | 5%

5) Federico Fashion Style e le accuse all’ex moglie | 4%

6) Alessandro Egger e le accuse alla madre | 1%

PREMIO WOW CHE CALDO

1) Gianmarco Petrelli | 27%

2) Antonino Spinalbese | 26%

3) Roger Balduino | 14%

4) Alessandro Egger | 13%

5) Alessandro Basciano | 11%

6) Gianmarco Onestini | 6%

PREMIO ENTRO SPACCO ESCO CIAO

1) Riccardo Fogli | 43%

2) Silvano Michetti de I Cugini di Campagna | 33%

3) Narciso | 8%

4) Giovanni Ciacci | 7%

5) Ascanio | 4%

6) Patrizia Bonetti | 3%

MIGLIOR COMMENTATORE

1) Aliana Glande | 30.62%

2) Casalingua | 14.69%

3) Nicola Gallagher | 11.63%

4) White Mustang | 9.51%

5) Salem | 7.06%

6) Marcuz86 | 4.85%

7) Yettarella | 4.27%

8) Byron | 3.48%

9) EliRatedR | 3.42%

10) Rei | 3.06%

11) LittleFrancy92 | 2.94%

12) Hybrid Theory | 2.24%

13) Xehanort | 2.24%