Lo scorso anno i vincitori dei Biccy Awards sono stati annunciati durante la diretta di Capodanno condotta da Soleil Sorge (i Biccy Awards le hanno portato bene, quindi), quest’anno invece i trionfatori ho deciso di svelarveli oggi, nel giorno di Natale.

Perché quale migliore occasione di un pranzo con i parenti per commentare il meglio (del peggio) del 2021?



Biccy Awards 2021, i vincitori

MIGLIOR ALBUM

1) 30 di Adele | 31%

2) Dawn Of Chromatica di Lady Gaga | 25%

3) Montero di Lil Nas X | 17%

MIGLIOR VIDEO POP

1) Montero di Lil Nas X | 36%

2) Easy On Me di Adele | 25%

3) Don’t Got Yet di Camila Cabello | 22%

MIGLIOR EVENTO POP

1) I Maneskin trionfano all’Eurovision | 49%

2) La vittoria di Britney Spears e del movimento #FreeBritney | 30%

3) La rinascita di Orietta Berti | 10%

MIGLIOR PERSONAGGIO LGBT+ DELLA TV

1) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip | 40%

2) Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show | 16%

3) Alberto Matano a La Vita In Diretta | 13%

MIGLIOR COMING OUT

1) Alberto Matano | 47%

2) Victoria dei Maneskin | 25%

3) Luciano Spinelli | 9%

MIGLIOR EVENTO LGBT+

1) L’arrivo di Drag Race in Italia | 39%

2) Lady Gaga parla del DDL Zan da Fabio Fazio | 24%

3) La prima tronista transgender a Uomini e Donne | 19%

MIGLIOR PROGRAMMA TV

1) LOL – Chi ride è fuori | 40%

2) Drag Race Italia | 22%

3) Festival di Sanremo | 15%

MIGLIOR CONDUTTORE TV

1) Maria De Filippi | 49%

2) Mara Venier | 11%

3) Ilary Blasi | 10%

FLOP DELL’ANNO

1) Star in the Star | 52%

2) Voglio essere un mano | 18%

3) Quelli che il calcio | 12%

PREMIO ELEONORA BRIGLIADORI (personaggio più Sarafanna)

1) Akash Kumar | 33%

2) Lulù Selassié | 28%

3) Federico Fashion Style | 16%

PREMIO ARIANNA DAVID (miglior litigata)

1) Le liti in diretta al GFVip fra Volpe e Bruganelli | 37%

2) I battibecchi fra Malgioglio e Parietti a Tale e Quale | 20%

3) Le frecciatine fra Zerbi e Pettinelli ad Amici | 19%

PREMIO VALERIA MARINI (lo sconosciuto spacciato per vip)

1) Samy Youssef | 32%

2) Rosaria Cannavò | 18%

3) Andrea Casalino | 17%

PREMIO CAFFEUCCIO (miglior frecciatine a distanza)

1) Codacons contro Fedez | 36%

2) Britney Spears contro Christina Aguilera | 18%

3) Orietta Berti contro Marcella Bella | 16%

PREMIO WOW CHE CALDO (miglior manzo)

1) Ignazio Moser | 19%

2) Marcell Jacobs | 18%

3) Damiano Carrara | 17%

PREMIO MARK CALTAGIRONE (miglior fake news)

1) Flavia Vento che crede di messaggiare con Tom Cruise | 39%

2) La chimica artistica fra Alex Belli e Soleil Sorge | 36%

3) Il matrimonio fra Diletta Leotta e Can Yaman | 9%