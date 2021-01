I vincitori dei Biccy Awards 2020 sono stati svelati in diretta alla serata Ciao 2020 Io Esco e se volete recuperarli tutto, questo articolo fa al caso vostro. I voti, anche quest’anno, sono stati moltissimi, più di 290.000!

Biccy Awards 2020, i vincitori

Miglior Album: Chromatica, Lady Gaga

Miglior Video: Rain On Me, Lady Gaga e Ariana Grande

Miglior Evento: SuperBowl

Miglior Coming Out: Gabriel Garko

Miglior Personaggio Gay: Tommaso Zorzi

Miglior Evento Gay: Legge Contro Omofobia

Miglior Programma Tv: Grande Fratello Vip

Miglior Conduttrice: Maria De Filippi

Miglior Evento Tv: Lite fra Bugo e Morgan a Sanremo

Miglior Personaggio Tv: Tommaso Zorzi

Premio Arianna David: Lite fra Bugo e Morgan

Premio Eleonora Brigliadori: Franceska Pepe

Premio Valeria Marini: Enock Barwuah

Premio Caffeuccio: Volpe e Magalli

Premio Mark Caltagirone: La finta aggressione omofoba di I****e con il surgelato

Premio Wow Che caldo: Andrea Denver

Enock vince il premio Valeria Marini per il personaggio “Ma chi?!” ed io crepo, anche da comodino ti amo ❤️ #GFVIP #Ciao2020ioesco @BITCHYFit pic.twitter.com/xcHfiaxv9s — VOLGAVE AMOVE (@bequietdarlingg) January 1, 2021