Un anno e sei mesi per Beatrice Benati, assistente sociale di 31 anni. E’ la prima richiesta di condanna per il processo ‘Angeli e Demoni’ sugli affidi di minori nella val d’Enza Reggiana aveanzata dalla pm Valentina Salvi al termine della sua requisitoria.

Benati è una delle due imputate – su 24 complessivi – ad aver chiesto il rito abbreviato. L’altro è lo psicoterapeuta Claudio Foti la cui posizione sarà discussa davanti al giudice Dario De Luca il 30 settembre. Benati deve rispondere delle accuse di violenza privata e tentata violenza privata. Secondo la magistratura, la donna – come referente di una bambina affidata ai servizi sociali – avrebbe costretto la madre a rinunciare a trascorrere con la figlia le vacanze di Natale nel 2018 (che la bambina ha poi passato in un’altra casa). Secondo Benati c’era un rischio di abusi da parte del compagno della donna, ma per la Procura era solo una supposizione dell’imputata.

Al momento solo un’imputata ha patteggiato a un anno e otto mesi (pena sospesa): si tratta di Cinzia Magnarelli, assistente sociale sempre dell’Unione val d’Enza.