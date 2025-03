Biancaneve: polemiche e scintille tra Rachel Zegler e Gal Gadot nel live action

La prima visione blindata del remake di Biancaneve si è tenuta a Los Angeles il 15 marzo 2025, ma ha deluso le aspettative di chi sperava in polemiche tra le protagoniste, Rachel Zegler e Gal Gadot. Sin dalla scelta del casting, il film è stato oggetto di controversie, specialmente per l’attrice Zegler, americana di origine colombiana, che non rispecchia la tradizionale descrizione di Biancaneve. I fan più tradizionalisti hanno criticato la decisione, accusando la produzione di “woke washing”. Inoltre, alcune critiche riguardano l’estetica del film, con dubbi su come una regina come Gadot possa sentirsi inferiore a Zegler.

Zegler ha anche dichiarato che la fiaba è “molto datata”, enfatizzando che nel remake Biancaneve non sarà salvata da un principe azzurro, ma sognerà di diventare una leader. Le polemiche si sono ampliate a livello politico, quando Zegler ha espresso critiche verso Donald Trump, suscitando reazioni e poi scuse.

Un altro punto di attrito è stato il conflitto israelo-palestinese. Zegler ha condiviso messaggi pro-palestinesi, mentre Gadot ha sostenuto Israele, creando tensioni tra le due attrici, che tuttavia si sono mostrate cordialmente unite durante l’evento. Nonostante le loro divergenze e polemiche, entrambe hanno posato insieme, suscitando curiosità tra i presenti e i media, mentre il remake continua a generare dibattiti tra i diversi gruppi di fan.