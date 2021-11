Il prossimo anno la Disney realizzerà un nuovo film ispirato a Biancaneve.

Dopo aver rivelato (non senza polemiche) il ruolo della protagonista che vestirà i panni della bella Biancaneve (“bianca come la sua pelle e nera come i suoi capelli”) affidati a Rachel Zegler, oggi è stato divulgato il nome della strega cattiva. Si tratta di Gal Gadot.

Gal Gadot is set to play the Evil Queen in Disney’s upcoming live-action adaptation of “Snow White,” @DEADLINE reports. Production is expected to start in 2022. pic.twitter.com/s2ltzuDq6J — Pop Crave (@PopCrave) November 3, 2021

Classe 1985, Gal Gadot è un’attrice israeliana (nel 2004 ha pure vinto il titolo di Miss Israele) e questo per lei segna un grande debutto.

Biancaneve, Rachel Zegler vestirà i suoi panni

“Anno d’oro per Rachel, che sarà Maria nella nuova rivisitazione di West Side Story di Steven Spielberg. L’attrice sembra aver trovato già il suo nuovo grande ruolo. – riporta Dead Line – Fonti sicure ci dicono che Zegler reciterà nei panni di Biancaneve nell’adattamento live-action della Disney del film che ha dato il via a tutta la leggenda e la magia degli studios di Mickey Mouse. Marc Webb dirigerà, con Marc Platt la produzione. La produzione dovrebbe iniziare nel 2022. La fonte ci ha detto ‘Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono una parte delle sue doti. La sua forza, intelligenza e l’ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica fiaba Disney’”.

Gal Gadot will play the Evil Queen in the upcoming ‘Snow White’ live-action. (via Deadline) pic.twitter.com/03qH5VvMtq — Pop Base (@PopBase) November 3, 2021