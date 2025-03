Biancaneve: La Magia della Colonna Sonora

Biancaneve, la rivisitazione in live-action del classico Disney del 1937, uscirà nei cinema italiani il 20 marzo 2025. Nel frattempo, la Walt Disney Records ha lanciato la colonna sonora originale, disponibile su Spotify, Apple Music e Amazon. Le musiche sono di Benj Pasek e Justin Paul, con testi di Jack Feldman e brani di Frank Churchill, mentre la produzione musicale include Ian Eisendrath e Dave Metzger, con le esecuzioni del cast del film e delle voci originali.

Il film presenta Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve e Gal Gadot come la matrigna Regina Cattiva. Include altri personaggi amati come Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo. Diretto da Marc Webb e scritto da Erin Cressida Wilson, il film è prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff, con Callum McDougall come produttore esecutivo.

La colonna sonora comprende diversi brani, tra cui: “Dove il bene è un dono” interpretato da Alessandro Onorati e altri, “Aspetto un desiderio” cantata da Eleonora Segaluscio, e “Heigh ho – Versione 2025” eseguita da un coro maschile. Altri brani includono “La più bella” con Serena Rossi, “Provate a fischiettar – Versione 2025”, e diverse reinterpretazioni di canzoni già conosciute.

La colonna sonora rappresenta un importante elemento della nuova avventura di Biancaneve, mantenendo un legame con l’originale mentre introduce nuove interpretazioni e versi. Il film andrà a rivitalizzare la classica fiaba per una nuova generazione.