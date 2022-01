La Disney è da tempo al lavoro sul live action di Biancaneve e i sette nani che vedrà Rachel Zegler nei panni della protagonista e Gal Gadot in quelli della Regina Cattiva.

L’opera sarà diretta da Marc Webb e proprio in questi giorni è finita nel mirino delle critiche di Peter Dinklage, attore di Game Of Thrones, celebre soprattutto per la sua statura. L’attore ha da una parte applaudito la scelta del regista di arruolare come protagonista la Zegler (rompendo così lo schema dei fratelli Grimm che avevano descritto Biancaneve “bianca come la sua pelle“), ma allo stesso tempo preoccupato per il ruolo dei sette nani.

Secondo quanti dichiarato da Peter Dinklage il regista avrebbe attuato un lavoro di double standard, abbracciando per il ruolo di Biancaneve una ragazza di un’etnia diversa, ma mantenendo stereotipato il ruolo di Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Pisolo.

“Sinceramente sono rimasto un po’ sorpreso in positivo dal fatto che fossero molto orgogliosi di scegliere un’attrice latina per il ruolo di Biancaneve. Purtroppo però stanno ancora raccontando la storia di Biancaneve e i sette nani. Sei progressista in un certo senso, ma stai realizzando ancora quella storia arretrata di sette nani che vivono in una caverna. Insomma, qual è il senso di tutto questo, cosa state facendo?”.

Biancaneve e i sette nani, la risposta di Disney

La polemica è ovviamente arrivata alle orecchie del regista, che tramite un comunicato ufficiale da parte di Disney ha risposto:

“Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d’animazione originale, Biancaneve e il sette nani, stiamo adottando un approccio diverso con questi personaggi. Ci siamo consultati con persone che conoscono questa condizione e non vediamo l’ora di potervi svelare di più”.

Secondo The Wrap che ha pubblicato il comunicato stampa i sette nani del film non saranno di bassa statura, ma saranno semplicemente delle “creature magiche”.