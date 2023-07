Biancaneve e i 7 na.. persone di varia statura multietniche: la foto è virale e interviene la produzione

In queste settimane Rachel Zegler è impegnata sul set di Biancaneve, il live action della Disney che la vede protagonista.

L’opera è diretta da Marc Webb che a sorpresa ha arruolato anche l’attore di Game Of Thrones Peter Dinklage che nei mesi scorsi aveva polemizzato per la scelta di rappresentare i sette nani con persone di bassa statura. La polemica era arrivata anche alle orecchie del regista che, tramite un comunicato ufficiale, aveva risposto:

Come sappiamo già da settimane, infatti, i sette nani della fiaba non saranno interpretati da persone di bassa statura ma saranno delle creature magiche realizzate al computer. Per questo motivo quando questo scatto che ritrae Rachel Zegler sul set di Biancaneve insieme a sette persone è finito online è scoppiata una polemica. Il regista ha accantonato le creature magiche e ha fatto diventare i sette nani sette persone di statura varia e di varie etnie?

Il caso è esploso online ed a parlarne è stato anche il Daily Mail, il The Independent e TMZ, tanto che la stessa Disney ha dovuto fare chiarezza. Tramite una nota il regista ha così chiarito che quelle sette persone delle foto trapelate online (fra cui anche Peter Dinklage) non rappresentavano i sette nani, ma altri personaggi del film.

First look at Rachel Zegler’s stunt double in costume as Snow White doing reshoots in london! #SnowWhite #Disney pic.twitter.com/cRd3g56qft

— Snow White News (@SnowWhiteNews) July 14, 2023