Bianca Guaccero è una vera professionista eppure quest’anno il suo Detto Fatto sembrerebbe faticare e non poco.

Ereditato da Caterina Balivo con il 7% di media di share, Bianca Guaccero con le sue tre edizioni condotte lo ha fatto scivolare prima al 6,85%, poi al 4,92% ed infine al 4,03%. Questa nuova edizione, la sua quarta, non sembrerebbe essere partita col piede giusto e solo la puntata di ieri, per farvi un esempio, si è arenata al 3,56% di share. Numeri a quanto pare che non soddisferebbero l’azienda, tant’è che il settimanale Oggi ha parlato di chiusura del programma.

Una chiusura che tuttavia non sarebbe improvvisa, dato che si parla di giugno 2022, a fine stagione. Ed a settembre? In cantiere un nuovo programma realizzato da Michele Guardì con una conduttrice Mediaset. Voci, voci, voci…?

“Come mai non nomino mai Bianca Guaccero? Perché Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente. Non mi ha fatto nemmeno una telefonata quando mi hanno licenziato dalla Rai. Non si è battuta per tenermi. Io sono abituato a lavorare con primedonne che si battono per avere accanto la propria spalla […] Forse le sue priorità erano altre e ha ceduto a giochi di agenzie e di potere politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso. Io sono una persona libera, non ho partiti, non faccio parte di lobby politiche e non faccio parte di agenzie che mi piazzano a destra e a manca”.