Durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato, molti telespettatori su Twitter hanno fatto il nome di Bianca Guaccero quando si è esibita Medusa. Ieri a Detto Fatto Federico Fashion Style ha detto di essere certo che la conduttrice sia sotto una delle maschere dello show di Milly. Il parrucchiere dei vip è sicuro che Bianca sia Pesciolino Rosso: “A proposito del Cantante Mascherato, devo dire una cosa che ho capito. Io ho fatto una scommessa e spero proprio di vincerla. Secondo me il Pesciolino Rosso è Bianca Guaccero. Diciamo che ne sono proprio convinto. Spero quindi di non sbagliarmi“.

La Guaccero ha cercato di rispondere nel modo più vago possibile: “Guarda Federico, devo dire che mi hanno scritto in tanti parlandomi di questa cosa qui. Lo sto seguendo anche io il programma e mi diverto molto perché continuano a scrivermi che sono lì. Però anche l’anno scorso mi scrivevano dicendomi che ero la Farfalla. In ogni caso io vi ringrazio che pensate a me ragazzi. Però sbagliate, perché io sono sempre qui, come faccio ad andare lì?”

Bianca Guaccero è la Medusa?

Jonathan Kashanian invece crede che Bianca Guaccero possa essere Medusa, anche se il volto di Detto Fatto ha espresso qualche dubbio di natura ‘logistica’: “Federico ho avuto un sospetto anche io, ma ho pensato fosse la Medusa. Però c’è un problema che devo dire ai telespettatori. Bianca Guaccero dovrebbe uscire di qui alle 17:15 e teletrasportarsi, oppure ha un elicottero privato, altrimenti mi sono perso qualcosa. Lei fino ad una certa ora è qui in diretta con me, quindi non so cosa pensare“.

Secondo me Jonathan potrebbe aver ragione, perché se sotto Pesciolino Rosso sono quasi certo che ci sia Vladimir Luxuria, sotto Medusa potrebbe esserci proprio Bianca Guaccero.

Medusa: gli indizi da Il Cantante Mascherato (da blog tv italiana).

Stando alle dimensioni del costume, la fessura degli occhi del costume (costruita nello spazio del collo della medusa) rivelerebbe un altezza pari o poco inferiore a quella di Milly Carlucci. Siamo circa su 1.70m.

Per lavoro ha vissuto molte vite;

Contrariamente a come appare al pubblico, ha uno spirito ribelle e sensuale

È una donna single che lavora;

Conclude il suo discorso dicendo che ama sentire il suo cuore vibrare “fino all’ultimo battito”.