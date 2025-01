Bianca Guaccero: Scopriamo l’ex marito Dario Acocella

Bianca Guaccero, attrice e conduttrice italiana, ha recentemente vinto il programma “Ballando con le stelle”. Eclettica e talentuosa, ha stupito il pubblico con le sue abilità nel canto, nella danza e nella conduzione. Attualmente, vive un periodo positivo sia in ambito professionale che personale, avendo recentemente avviato una relazione con il maestro di ballo Giovanni Pernice. In passato, Bianca è stata sposata con Dario Acocella, noto regista e produttore, da cui ha avuto la figlia Alice.

Dario Acocella, nato nel 1979 a Napoli, ha avviato la sua carriera nell’industria audiovisiva creando opere di videoarte e successivamente collaborando con importanti produzioni come assistente alla regia e aiuto regista. Si è affermato come regista e sceneggiatore, ricevendo riconoscimenti per il suo lavoro in serie televisive, film e videoclip. Bianca e Dario si sono sposati nel 2013 dopo un lungo fidanzamento, ma il matrimonio è terminato nel 2017, quando la loro figlia aveva solo tre anni.

Bianca ha condiviso la sua esperienza sulla separazione, esprimendo rammarico per il fatto che Alice non potrà vivere momenti familiari come quelli che lei ha vissuto nella sua infanzia, come guardare un film con entrambi i genitori. Nonostante il dolore della separazione, Bianca ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita e ha sottolineato l’importanza di essere grata per ciò che ha: la figlia, una carriera soddisfacente e una famiglia.

Dopo la separazione, Bianca aveva accettato l’idea di rimanere sola, ma la sua partecipazione a “Ballando con le stelle” le ha portato un nuovo amore. In un’intervista, ha descritto il processo di chiusura della sua precedente relazione come doloroso, soprattutto in riferimento alla figlia. Tuttavia, con il tempo, è riuscita a ricostruire il suo equilibrio. Oggi, Bianca sembra affrontare il futuro con ottimismo, amore e gratitudine.