Bianca Guaccero: Rai Dimentica la Star, Cosa Succede?

Bianca Guaccero, nota conduttrice, attrice e cantante italiana, ha vissuto un periodo di incertezza dopo la chiusura del suo programma “Detto Fatto” nel 2022. Dopo un periodo considerate di oblio, la sua partecipazione e vittoria a “Ballando con le stelle” nel 2024, in coppia con Giovanni Pernice, le ha permesso di riemergere nel panorama televisivo. Questo successo l’ha portata a condurre progetti importanti come “Dalla strada al palco” e “PrimaFestival 2025”.

Tuttavia, nonostante le aspettative per una nuova consacrazione nella prossima estate, i rumors su un possibile programma condotto da lei, come “Unomattina Estate” e “L’Estate in diretta”, non si sono concretizzati. Le decisioni della Rai sembrano orientate verso altre conduttrici, lasciando Guaccero in attesa di nuove opportunità.

Restano speranze per un suo ritorno nel pomeriggio di Rai1, al posto di Caterina Balivo, il cui programma “La Volta Buona” andrà in pausa, ma anche per questo slot i dirigenti Rai non sembrano favorirla. Al momento, Bianca Guaccero continua a rimanere in attesa di una nuova possibilità che riconosca il suo talento.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it