Bianca Guaccero lascia l’Italia: nuovi orizzonti all’estero con l’assistenza della Rai

Bianca Guaccero ha deciso di trascorrere una breve fuga in Inghilterra per incontrare il suo compagno, Giovanni Pernice, impegnato nella tournée del suo spettacolo “The Last Dance”. La coppia, nata durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha dovuto affrontare settimane di separazione a causa degli impegni professionali di Pernice. La conduttrice Rai ha condiviso sui social un selfie con Pernice, esprimendo la propria gioia e gratitudine verso i fan. Attualmente si trovano al Churchill Theatre di Bromley, dove Pernice si esibirà.

Nel frattempo, in Italia giungono notizie positive per Bianca. Dopo una stagione di successo in Rai, che ha incluso la vittoria a Ballando con le Stelle e la co-conduzione dello show Dalla strada al palco, la Guaccero sembra essere tornata al centro dell’attenzione del network. Si specula che possa condurre un nuovo programma estivo su Rai 1, potenzialmente in sostituzione de La Vita in Diretta o L’Estate in Diretta, un format di successo fino all’anno scorso.

Le voci indicano una competizione tra Bianca, Incoronata Boccia e Ingrid Muccitelli per questo ambito posto, soprattutto in seguito all’assenza di Nunzia De Girolamo. Le recenti indiscrezioni puntano a una probabile scelta di Bianca come conduttrice, dato il suo recente ritorno sulla scena televisiva e le sue prestazioni brillanti negli ultimi mesi. Questo momento di pausa in Inghilterra, quindi, potrebbe essere il preludio a una nuova avventura professionale per la Guaccero.