Bianca Guaccero: Il Gioiello della Sua Casa a Milano

Bianca Guaccero è una delle concorrenti più sorprendenti della 19esima edizione di Ballando con le Stelle, dove balla in coppia con il maestro Giovanni Pernice. La loro affinità ha suscitato voci su un possibile colpo di fulmine, sostenuto da battute e momenti di intesa durante le esibizioni. Recentemente, i due si sono recati in Puglia, dove Bianca ha presentato Giovanni alla sua famiglia e agli amici, spiegando che aveva bisogno di una pausa dalle prove.

Bianca è originaria di Bitonto, in provincia di Bari, ma dopo aver vissuto a Roma, attualmente risiede a Milano con sua figlia Alice, che ha avuto durante il suo matrimonio con il regista Dario Acocella. La casa di Bianca è caratterizzata da un arredamento sobrio ma unico, con particolari che riflettono il suo gusto personale. Tra i dettagli, spiccano le pareti verde petrolio e poltrone in stile vecchio cinema, rifoderate in vari colori, mentre il parquet è presente in tutta l’abitazione.

Il soggiorno di Bianca è stato mostrato sui social, con una parete verde petrolio e l’altra in mattoncini a vista, evidenziando uno stile industrial chic. La camera da letto è decorata con carta da parati con finti mattoni e un grande letto con testata in tessuto. La camera di Alice presenta invece pareti rosse e due grandi letti, creando un ambiente accogliente per la giovane.

La casa è adornata da numerose fotografie che raccontano la storia di Bianca e Alice, con ritratti di famiglia e pose affettuose madre-figlia. Questi elementi contribuiscono a rendere l’ambiente caloroso e personale. Bianca continua a condividere aggiornamenti sulla sua vita e sul suo percorso nel programma attraverso i social, avvicinando così i fan al suo mondo privato.