Bianca Guaccero festeggia 44 anni: la dolce dedica di Pernice

Bianca Guaccero festeggia oggi il suo compleanno, compiendo 44 anni, e ha ricevuto un dolce messaggio d’amore dal suo nuovo compagno, Giovanni Pernice. La conduttrice, vincitrice di Ballando con le Stelle, è attualmente impegnata con la conduzione di Dalla strada al palco su Rai 1. Negli ultimi dodici mesi, Bianca ha vissuto un periodo di grande successo e rinnovata felicità personale, culminato nella vittoria al Prima Festival di Sanremo, che condurrà accanto a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.

Il messaggio di auguri di Pernice, condiviso sulle sue storie Instagram, è stato particolarmente toccante. Nella dedica, Pernice ha descritto Bianca come una “Wonder Woman”, esprimendo il suo amore e gratitudine per averla al suo fianco. Ha accompagnato il post con la canzone “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti, rendendo il momento ancora più speciale.

Bianca, nonostante le celebrazioni, non può trascorrere il suo compleanno fisicamente con Giovanni, poiché lui è attualmente a Londra per uno spettacolo. Tuttavia, la conduttrice ha ricevuto gli auguri da molti fan e celebrità, evidenziando l’affetto e il riconoscimento che la circondano.

La carriera di Bianca Guaccero è iniziata molto presto, debuttando nel 1999 nel film “Terra bruciata”. Successivamente ha partecipato a diverse produzioni, guadagnandosi il pubblico grazie a ruoli in serie popolari come “Capri”. Nel 2008, è stata scelta da Pippo Baudo come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Dopo una carriera costellata di successi, Bianca ha continuato a dimostrare il suo talento, conducendo programmi come Detto Fatto e Il cantante mascherato.

Con il suo recente trionfo in Ballando con le Stelle, Bianca ha riaffermato la sua posizione nel panorama televisivo italiano. Oltre ai suoi impegni attuali, i suoi fan sono entusiasti di vederla tornare alla conduzione del Prima Festival nel gennaio 2025, un evento che continuerà a segnare la sua carriera di successo. Oggi, quindi, Bianca Guaccero non celebra solo un compleanno, ma anche un periodo di rinnovata gioia e successo professionale.