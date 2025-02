Bianca Guaccero e Pernice: Un Nuovo Show Televisivo Dopo Sanremo

Bianca Guaccero, conduttrice di “Dalla strada al palco”, ha condiviso le sue aspirazioni future in un’intervista a Le Frecce. Dopo il successo a Ballando, sta vivendo un momento di grande popolarità e tornerà a Sanremo per il PrimaFestival l’8 febbraio. Riguardo al ritorno al Festival, ha espresso la gioia di rivivere l’emozione di quando aveva 27 anni, ma con una nuova maturità. Questa trasformazione è avvenuta grazie alla partecipazione a Ballando, che le ha dato la forza di credere nei suoi sogni e di vivere serenamente.

Bianca descrive la sua rinascita non solo professionale ma anche personale, essendo felice con Giovanni Pernice, che potrebbe unirsi a lei in progetti futuri. La Guaccero ha un sogno ambizioso: creare un varietà tutto suo, simile ai celebri programmi come Fantastico e Canzonissima. Sta già lavorando con un gruppo di autori per realizzare uno spettacolo teatrale che verrà presentato nella stagione 2025-26.

Bianca aspira a un one-woman show che rappresenti la sua visione creativa. Per questo progetto, sta pianificando con attenzione ogni dettaglio, riconoscendo l’importanza di una preparazione solida. La sua idea è che Giovanni potrebbe diventare il direttore artistico, un’entità di supporto essenziale, visto il suo perfezionismo e la passione per il lavoro. La conduttrice, quindi, si prepara a un entusiasmante viaggio che la porterà da esperienze teatrali a nuove opportunità televisive.