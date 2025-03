Bianca Guaccero e Pernice: Tempeste in Arrivo per il Ballerino

L’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, nato a “Ballando Con Le Stelle”, è forte, ma la distanza potrebbe aumentare. Attualmente, Giovanni si trova a Londra per un tour teatrale, mentre Bianca è in Italia, dove ha ritrovato il successo come conduttrice e si vocifera che potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo a “La Volta Buona”. Nonostante la loro relazione sembri stabile, recenti indiscrezioni suggeriscono che Pernice potrebbe entrare nel cast del “Celebrity Big Brother” nel Regno Unito, il che lo terrebbe isolato e lontano da Bianca per tre settimane.

Giovanni è già conosciuto in Inghilterra per la sua partecipazione a “Strictly Come Dancing”, e anche se ha affrontato accuse di bullismo, è stato successivamente scagionato da un’indagine della BBC. La possibilità che partecipi al reality show potrebbe dare a Giovanni una nuova visibilità, ma al contempo prolungere la separazione dalla sua compagna.

Bianca, dal canto suo, sembra concentrata sui suoi progetti futuri in televisione. Oltre a un possibile ruolo a “La Volta Buona”, è attesa come ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” per il 23 marzo 2025. Tuttavia, chi sperava di vedere la coppia insieme dovrà accontentarsi della presenza di Bianca da sola, poiché Giovanni potrebbe trovarsi impegnato nel reality.

In conclusione, mentre la loro relazione rimane forte, le sfide della distanza e gli impegni professionali potrebbero mettere a dura prova la coppia.