Bianca Guaccero e il suo amore per Pernice: ‘Sono una donna complessa’

Bianca Guaccero ha parlato della sua relazione con Giovanni Pernice, esprimendo entusiasmo per la loro storia d’amore che sembra essere in una fase molto felice. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, dove hanno ottenuto ottimi risultati, portando a casa il primo posto nel programma condotto da Milly Carlucci. Guaccero ha rivelato che la loro connessione è stata immediata, descrivendo Pernice come una persona che le ha colpito fin dal primo incontro. Durante un’intervista a Novella 2000, ha spiegato la sua natura riservata, dicendo di tendere ad allontanare le persone verso cui si sente attratta, per paura di esporsi emotivamente. Tuttavia, la loro relazione è cresciuta carica di emozioni e allegria, con entrambi che si divertivano a ballare e cantare insieme durante le prove.

Bianca ha parlato della “grande complicità” che si è sviluppata tra di loro, notando che la connessione tra due persone non può essere pianificata, ma si sviluppa naturalmente. Dopo qualche esitazione iniziale, dovuta alla natura intima del tango, i due hanno finalmente ceduto alla chimica che aveva preso piede tra loro. Inoltre, Guaccero ha rivelato che stanno progettando di lavorare insieme in futuro su nuovi progetti, tra cui un possibile musical.

Dal punto di vista professionale, Bianca Guaccero è in procinto di tornare in onda con il programma “Dalla strada al palco”, dove co-conducesse insieme a Nek. Questo show andrà in onda il 10 gennaio su Rai 1. I fan sono entusiasti di seguire i progressi della loro relazione, mentre attendono con impazienza di scoprire ulteriori dettagli sui progetti professionali che la coppia ha in serbo. La conduttrice ha espresso l’intenzione di condividere esperienze lavorative con Pernice, segnando così non solo un nuovo capitolo nella loro vita personale ma anche nelle rispettive carriere professionali.