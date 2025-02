Bianca Guaccero e il figlio in cantiere con Pernice: un racconto sincero

In un’intervista, Bianca Guaccero ha rivelato il suo desiderio di avere un figlio dal suo nuovo compagno Giovanni Pernice, con cui è nato un amore durante la trasmissione Ballando con le stelle. La conduttrice, che sta vivendo un periodo molto felice sia in amore che nella carriera, ha affermato che l’amore l’ha fatta rinascere. La Guaccero è attualmente al timone di importanti programmi, come il PrimaFestival di Sanremo 2025 e Dalla strada al palco, e ha già avuto l’opportunità di brillare dopo la sua esperienza nel dancing show.

Alla rivista Gente, ha dichiarato che accanto a Giovanni il suo cuore è felice e ha espresso il desiderio di avere un secondo figlio. Bianca ha già una figlia, Alice, nata dalla precedente relazione con il regista Dario Acocella, con cui è stata sposata dal 2013 al 2017. La nuova relazione con Pernice è stata descritta come una complicità frutto del destino, con la Guaccero che ha raccontato di essere stata colpita da Giovanni a prima vista. Durante le intense giornate di allenamento per il programma, la loro sintonia è aumentata, rafforzando sia il legame professionale che quello sentimentale.

Bianca e Giovanni hanno trionfato nella competizione di Ballando, guadagnandosi l’affetto del pubblico. L’intesa mostrata sul palcoscenico ha catturato l’attenzione di molti, rivelando la profonda connessione tra i due.