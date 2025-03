Bianca Guaccero, dedica a Pernice: ‘Chi non riconosce il tuo valore…’

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vivono un momento d’amore intenso, nato durante la loro partecipazione a “Ballando con le stelle”. Dopo quel primo incontro, i due sono diventati inseparabili, sostenendosi a vicenda tra Italia e Londra, dove Pernice lavora attualmente. Recentemente, Bianca ha condiviso una dedicata speciale per Giovanni sulle Instagram stories, esprimendo quanto lui sia importante per lei: “Il mondo deve sapere quanto sei speciale”, ha scritto, sottolineando la preziosità della loro relazione e la trasparenza degli occhi di Giovanni.

Bianca ha anche confessato le sue difficoltà a lasciarsi andare dopo delusioni passate, ma l’amore per Giovanni ha prevalso. Inoltre, il bel rapporto tra Giovanni e la figlia di Bianca, Alice, ha reso la loro situazione ancora più armoniosa. Questa dedica ha rinforzato l’idea che la loro relazione è in continuo miglioramento. Bianca ha voluto che il messaggio fosse comprensibile anche ai fan di Giovanni nel Regno Unito, dove lui risiede.

Sul fronte professionale, Bianca sta attraversando un periodo fortunato. Dopo aver condotto “Dalla Strada al Palco” e il “PrimaFestival”, ci sono voci su un suo possibile coinvolgimento nel programma estivo “Estate in Diretta” su Rai 1, una versione estiva di un format già amato, in partenza a giugno 2025, con Gianluca Semprini alla conduzione. Il futuro sembra promettente sia in amore che nel lavoro per Bianca Guaccero.