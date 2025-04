Bianca Censori si sfoga sul rapporto di Kanye con il cugino: “Era un segreto”

Lo scorso febbraio, Kanye West e Bianca Censori hanno fatto scandalo ai Grammy, dove dopo aver posato per i fotografi, sono fuggiti via. Kanye ha rilasciato dichiarazioni controverse, affermando di avere il “dominio” sulla moglie, sostenendo che il look da red carpet fosse una sua decisione ma che comunque Bianca non avrebbe potuto farlo senza la sua approvazione. Due settimane dopo, i media hanno diffuso notizie sulla presunta separazione della coppia, con Bianca pronta a presentare i documenti per il divorzio. Tuttavia, ciò non era vero e la coppia risulta ancora insieme.

Recentemente, Kanye ha rivelato dettagli sulla sua relazione con un cugino attualmente in carcere per omicidio, suscitando reazioni da parte di Bianca. Su Twitter, lei ha difeso Kanye ma ha anche espresso la sua opinione che certe verità dovrebbero rimanere private. Ha dichiarato: “Non tutte le cicatrici devono essere esposte al mondo. Alcune ferite meritano di essere guarite in privato”. Ha anche condiviso il dolore che prova per il passato travagliato del marito.

Successivamente, Bianca ha postato una foto con Kanye, sottolineando che nonostante le voci e le supposizioni, rimangono uniti e indifferenti. Ha affermato che l’amore non sempre ha bisogno di dimostrazioni vistose e che la verità della loro relazione non può essere inventata. Con questo messaggio, Bianca ha voluto dimostrare la forza del loro legame, al di là delle speculazioni esterne.