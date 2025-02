Bianca Censori provoca scandalo ai Grammy, lei e Kanye allontanati dalla Polizia

Ieri sera, durante i Grammy Awards, molti artisti hanno sfilato sul red carpet con look variopinti e originali, ma l’attenzione è stata subito catturata da Kanye West e Bianca Censori. La modella australiana ha indossato una pelliccia nera gigantesca, ma il suo abito trasparente ha attirato l’attenzione dei fotografi e del pubblico, rivelando il suo corpo. Kanye ha condiviso la foto dell’outfit su Instagram lodando sua moglie come “la donna più bella di sempre”.

Tuttavia, voci si sono diffuse rapidamente riguardo a una presunta espulsione della coppia dal tappeto rosso. Secondo Entertainment Tonight, Kanye, Bianca e un piccolo entourage si sarebbero presentati senza invito e avrebbero posato solo brevemente, prima di essere allontanati. Anche Cosmopolitan ha confermato queste informazioni, mentre Page Six ha rivelato che agenti di polizia avrebbero dovuto intervenire per scortare la coppia fuori dall’evento dopo la loro apparizione controversa.

Nonostante le speculazioni, Kanye e Bianca non hanno rilasciato dichiarazioni riguardo al loro allontanamento. TMZ ha sottolineato la reazione della civiltà nei riguardi dell’outfit di Bianca, descrivendolo come estremo e senza precedenti. Infine, i social media si sono riempiti di video e commenti che criticavano e deridevano la coppia per il loro comportamento. In una serata caratterizzata da grande stile, Kanye e Bianca hanno sicuramente lasciato un segno, anche se non era quello che avevano probabilmente previsto.