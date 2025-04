Bianca Berlinguer: un connubio di eleganza classica e modernità nella sua abitazione

Bianca Berlinguer, giornalista nota per il talk show “È sempre Cartabianca”, vive a Roma con il marito Luigi Manconi e la figlia Giulia, in un elegante appartamento con giardino. La sua vita personale è meno conosciuta rispetto alla carriera, che include la transizione dalla Rai a Mediaset. La trasmissione affronta temi attuali, come la tregua in Ucraina e la povertà in Italia, sebbene quest’ultima stagione non abbia ottenuto ascolti brillanti, superata da “DiMartedì”. Tuttavia, la professionalità di Berlinguer rimane indiscutibile.

La casa di Bianca riflette uno stile che combina arte moderna e elementi classici. Pur non conosciuto il quartiere preciso, l’appartamento si distingue per interni eleganti. È composto da un ampio soggiorno con pavimenti in parquet, arredato con moderni divani beige, un tavolino di legno e cristallo, e una generosa libreria. Le pareti sono decorate con una miscellanea di quadri, alcuni antichi e altri moderni, creando un’atmosfera raffinata. Un grande tavolo da pranzo in acciaio e vetro completa l’area, dalla quale si accede al giardino, ricordando anche il loro defunto pastore tedesco, Macchia.

Non manca uno studio attrezzato con una scrivania in rovere e circondato da centinaia di libri. L’appartamento sembra essere un rifugio di tranquillità e creatività, in linea con i gusti di Berlinguer, amante del silenzio e del mare. Grazie a foto sui social e video di passati scherzi, emerge un quadro vivace della sua vita domestica, che rappresenta un equilibrio tra professione e vita privata.