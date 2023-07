Bianca Berlinguer dopo trentaquattro anni di onorata carriera in Rai a settembre passerà a Mediaset dove diventerà uno dei volti di punta di Rete 4.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio Pier Silvio Berlusconi avrebbe convinto Bianca Berlinguer offrendole ben due programmi: uno quotidiano, l’altro in prima serata. Quello quotidiano andrà in onda nell’access prime time, ovvero prima dell’inizio della prima serata, al posto di Stasera Italia di Barbara Palombelli. Quello in prima serata, invece, sarà il corrispettivo di #CartaBianca e andrà in onda il martedì sera facendo una staffetta con Nicola Porro. “Abbiamo approfondito e possiamo anticiparvi che la giornalista si avvicenderà al collega nel corso della stagione” – si legge su DM – “In questo modo i conduttori eviteranno altresì di sovraesporsi. Porro è, infatti, confermatissimo al lunedì con Quarta Repubblica“.

Bianca Berlinguer: svelato quanto guadagnerebbe a Mediaset

Il passaggio dalla Rai a Mediaset è significato per Bianca Berlinguer anche un ricco aumento. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, la giornalista avrebbe staccato un contratto da circa 600 mila euro, il doppio di ciò che prendeva in Rai.

“Bianca non va mai in bianco” – si legge su Dagospia – “La Berlinguer ha strappato a Pier Silvio non solo un contrattone da direttore di telegiornale (qualcosa intorno alle 600 mila euro, il doppio di ciò che intascava dalla Rai), ma ha fatto assumere da Mediaset a tempo indeterminato due collaboratrici. Come direbbe Antonio Ricci: il delitto non paga, Berlusconi sì”.

I soldi sarebbero il doppio, ma anche l’impegno richiesto è aumentato: un access prime time e un prime time.