Bianca Berlinguer, lo strano discorso su Rete 4: “Situazione non facile. Come sto? Insomma”

La scorsa settimana Bianca Berlinguer ha fatto il suo debutto su Rete 4 con È Sempre Cartabianca (che nella prima puntata ha ottenuto un buon 9,62% di share). Ieri sera la conduttrice è tornata in onda ed ha ospitato la collega Concita De Gregorio. La scrittrice e giornalista ha chiesto alla Berlinguer come stesse e lei ha risposto in maniera strana.

“Io sono felice più di te di averti qui, in una situazione non proprio facilissima. Come sto? Beh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un’azienda nuova, molto diversa da quella dove sono stata per più di 34 anni”.

De Gregorio chiede a Berlinguer come si trovi nel nuovo contesto. “Bisogna ambientarsi”, dice Bianca. Con apparente poco entusiasmo. #èsemprecartabianca — Lorenza Sebastiani (@LoreSebastiani) September 12, 2023

Bianca Berlinguer: “A Mediaset maggiore libertà che in Rai”.

Le parole di ieri sera di Bianca Berlinguer non sono rivolte certo a presunte frizioni con l’azienda, visto che qualche giorno fa al Corriere della Sera ha dichiarato che a Mediaset ha più libertà che in Rai.