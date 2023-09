Bianca Berlinguer e Myrta Merlino: “Alta tensione dietro le quinte Mediaset, le loro richieste ed esigenze”

Aria di novità a Mediaset, dove in queste settimane sono arrivate due famose giornaliste. Bianca Berlinguer ha traslocato da mamma Rai e Myrta Merlino è arrivata a Canale 5 dopo anni passati a La7. Se la Merlino farà il suo debutto oggi alle 16:55 con Pomeriggio 5, la Berlinguer andrà in onda da domani sera con il suo È Sempre Carta Bianca. Emozione, ansia e voglia di fare bene, sembra infatti che dietro le quinte Mediaset le due donne siano molto scrupolose e che abbiano già fatto precise richieste. Secondo quello che ha rivelato Alberto Dandolo su Dagospia, nella sede romana di Mediaset si lavorerebbe giorno e notte per assecondare ogni esigenza delle due donne.

“Agitazione ed altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma per la partenza dei programmi delle due new entry di Mediaset : Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine sono rigore ed efficienza”.

Bianca Berlinguer parla del suo arrivo a Rete 4.

“Mi ha convinto la sua idea di cambiamento e la volontà di ampliare l’offerta informativa di Rete 4. Ci siamo incontrati subito sul progetto e su ciò che conta: la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria. Mio marito è stato determinante, mi ha incoraggiato. Se non ci fosse stato lui forse non avrei fatto il grande passo. Giulia, pur distante dalle questioni televisive, ha partecipato della mia inquietudine e ha finito col dirmi: ‘Ma sì, mamma, è il momento giusto: vai!‘. Nonostante il supporto e l’incoraggiamento non sono tranquilla, sono preoccupata perché è un passo importante e inevitabilmente servirà una fase di rodaggio. Ma ce la metteremo tutta”.