Bianca Balti: La lotta contro il tumore e la rinascita attraverso gli inibitori PARP

Bianca Balti ha fornito aggiornamenti sulla sua battaglia contro il tumore ovarico diagnosticato a settembre 2024. La modella ha iniziato una nuova terapia con inibitori PARP dopo un intervento chirurgico e tre cicli di chemioterapia. In alcuni post sui social, ha condiviso la sua gioia per la ricrescita dei capelli, che aveva perso durante il trattamento. Bianca ha descritto il mese di febbraio come il “più pazzo della sua vita”, esprimendo un sentimento di gratitudine e positività nonostante le difficoltà affrontate.

Tornata a Los Angeles, la Balti ha avviato la cura il 17 marzo, monitorata attentamente dai medici. Gli inibitori PARP sono progettati per bloccare l’enzima che ripara il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose, particolarmente efficace nei casi con mutazioni del gene BRCA, come nel suo. Balti è portatrice della mutazione BRCA1, che la espone a vari tipi di cancro. Nel 2022, ha subito una mastectomia preventiva, ma ha mantenuto l’utero per una futura maternità, dove il cancro ha preso piede.

In questi mesi, Bianca ha comunicato apertamente con i suoi fan, condividendo il suo percorso di guarigione e le esperienze che l’hanno portata a eventi come il Festival di Sanremo e le sfilate di moda. Ha parlato del valore della vita, esprimendo quanto si sente grata e viva, nonostante le sfide. Al World Cancer Day, ha riflettuto su come le difficoltà l’abbiano fatta apprezzare maggiormente la vita, affermando che ciò che non uccide fortifica.