Bianca Balti e la lotta contro il cancro: Le sue foto su Instagram

In occasione della giornata mondiale contro il cancro, Bianca Balti ha condiviso un commovente post su Instagram, ripercorrendo il suo percorso di lotta contro la malattia. Prima della diagnosi, il 4 febbraio era solo una data qualsiasi, nonostante la consapevolezza della predisposizione genetica e la decisione di sottoporsi a mastectomia preventiva nel 2022. Balti ha ricordato quando, l’8 settembre 2024, il cancro alle ovaie è entrato nella sua vita, trasformandola in una condanna a morte. Ha confessato che l’ultimo trattamento di chemioterapia, effettuato il 27 gennaio, è stato particolarmente difficile e ha sottolineato che la battaglia non è ancora conclusa.

Nel suo post, la modella ha condiviso dieci immagini significative, tra cui la prima e l’ultima chemio, un momento affettuoso con la figlia che le rade i capelli e immagini rappresentative dalla sua vita quotidiana. Una delle sue affermazioni più toccanti è stata: “Ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita”. Balti ha anche menzionato l’annuncio ufficiale di Carlo Conti che l’ha scelta come co-conduttrice per il Festival di Sanremo 2025, dove salirà sul palco dell’Ariston il 12 febbraio. Il post riflette la speranza e la determinazione della modella di continuare la sua battaglia e la gioia di celebrare la vita nonostante le avversità.