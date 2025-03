Bianca Balti e il Tumore Ovarico: L’Oncologa Spiega i Geni di Jolie

Bianca Balti ha affrontato con trasparenza la sua diagnosi di tumore alle ovaie, condividendo il suo percorso anche durante Sanremo 2025. Seguita dall’Humanitas University, ha scelto di non sottoporsi a un intervento preventivo, consapevole del rischio, per poter avere un’altra gravidanza. L’oncologa Domenica Lorusso ha dichiarato che oggi probabilmente Bianca prenderebbe una decisione diversa, ma la sua testimonianza è fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica su prevenzione e scelte personali in caso di diagnosi di cancro.

Durante gli Oscar 2025, Balti ha mostrato con orgoglio i segni di una mastectomia preventiva, intervento che ha effettuato per ridurre il rischio di sviluppare un tumore al seno. Bianca ha dichiarato di non partecipare a Sanremo come “malata di cancro”, ma come professionista, sottolineando così l’importanza della consapevolezza e della prevenzione nella lotta contro il cancro.

Il caso di Bianca Balti evidenzia le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2, noti come “geni Jolie”, che aumentano il rischio di tumori alle ovaie e al seno. Circa il 20% dei tumori ovarici elevati sarebbe dovuto a tali mutazioni, e la ricerca ha scoperto che il 50% dei tumori ovarici potrebbe avere una componente ereditaria. Essere portatori di queste mutazioni non implica necessariamente lo sviluppo di un tumore, ma accresce la probabilità.

Strategie per ridurre il rischio includono monitoraggi frequenti, chirurgia preventiva e stili di vita sani. La situazione di Bianca dimostra la complessità delle decisioni mediche e l’importanza della diffusione di informazioni scientifiche per scelte consapevoli.