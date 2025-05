Bianca Balti: denuncia ritardi farmaci per il cancro

Bianca Balti, modella di 41 anni, sta affrontando un tumore ovarico attualmente in remissione, ma ha recentemente espresso la sua frustrazione sui social media riguardo ai ritardi nelle cure. Attraverso le storie di Instagram, ha denunciato la mancanza di farmaci essenziali necessari per il suo trattamento, sottolineando che uno di questi è vitale: “non è opzionale, salva la vita”.

Risiedendo a Los Angeles, Balti ha descritto le difficoltà del sistema sanitario americano e ha diretto le sue accuse a specifiche compagnie: l’assicurazione Blue Shield of California e la catena di farmacie CVS Pharmacy, esprimendo la sua necessità di ricevere urgentemente le medicine. “Ho bisogno di viaggiare per lavoro, ma non posso farlo senza le pillole che mi state negando”, ha affermato.

Con veemenza, ha raccontato delle ore passate al telefono senza ricevere risposte concrete, evidenziando l’assenza di responsabilità nelle due aziende coinvolte: “State fallendo proprio quando c’è più bisogno di voi, ed è inaccettabile”.

Bianca Balti ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di tumore ovarico nel luglio 2024 e, dopo un intervento chirurgico e cicli di chemioterapia, ha recentemente annunciato che la sua condizione è migliorata. Le sue parole evidenziano la necessità di una maggiore attenzione e reattività da parte delle istituzioni sanitarie nei confronti dei pazienti oncologici.

Fonte: www.virgilio.it