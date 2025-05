Bianca Balti: Carenza di Farmaci Salvavita per Malati di Cancro

Bianca Balti, famosa modella italiana, ha recentemente denunciato la carenza di farmaci salvavita per i malati di cancro, condividendo la sua frustrazione sui social. Dopo aver superato un tumore ovarico, diagnosticato nove mesi fa, e aver completato un intervento chirurgico e cicli di chemioterapia, ha condiviso la gioia per la remissione della malattia. Tuttavia, ha evidenziato una nuova preoccupazione: l’assenza di farmaci essenziali per la sua salute.

Nel suo sfogo su Instagram, Balti ha evidenziato la gravità della situazione, affermando che i farmaci mancanti non sono opzionali, ma vitali per la sua sopravvivenza. Nonostante la sua esigenza di riprendere il lavoro, ha messo in luce l’impossibilità di farlo senza le medicine necessarie, sottolineando di aver passato ore al telefono alla ricerca di soluzioni, senza successo. Ha espresso indignazione verso le aziende farmaceutiche, chiedendo un intervento immediato, e ha ribadito che la sua esperienza riflette quella di molti altri pazienti oncologici in situazioni simili.

Il messaggio di Balti non solo racconta la sua storia personale, ma porta anche alla ribalta una crisi che necessita di urgentità e attenzione da parte delle autorità e delle aziende farmaceutiche. La mancanza di farmaci salvavita rappresenta un problema cruciale che richiede misure immediate per garantire a tutti i pazienti le cure di cui hanno bisogno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it