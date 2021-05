Se Vladimir Luxuria, Aurora Ramazzotti e Stefania Orlando hanno criticato il siparietto di Pio e Amedeo in modo pacato, Bianca Balti c’è andata giù pesante. La famosissima modella in una storia ha scritto: “L’autoironia si può fare. Perciò Pio e Amedeo sono liberi di prendere se stessi in giro per il ca*** minuscolo che si ritrovano“.

Una parte di Twitter ha fatto una standing ovation ed ha osannato Bianca Balti, un’altra però l’ha accusata di aver fatto body shaming.

“Bianca Balti, amo, possiamo dire a Pio e Amedeo che sono vergognosi e dannosi anche senza fare body shaming che, permettimi, è alla stregua delle loro “battute””. “Sono d’accordo che loro sono stati vergognosi, ma anche quello che ha detto lei è brutto”. “Perché attaccare chi ha sbagliato facendo lo stesso errore?”.

La modella ha anche pubblicato il famoso discorso di Tiziano Ferro a Che Tempo Che Fa: “Le parole hanno un peso. Ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Quindi sì, le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l’animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso. Grass0, pu***na, nan0, disadattato, f****o, criminale, n***o, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardat0, fallito, anoressica, cornuto, frigida, inferiore, mong0l0ide: le parole hanno un peso. In questo Paese una legge contro l’odio non c’è. Perciò, bulli: siete liberi. Io intanto aspetto tempi migliori nei quali le parole, magari, un giorno, avranno un peso“.

